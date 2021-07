Altri due giorni di afa da bollino giallo, ma domenica arriveranno i temporali

Venerdì e sabato ancora il preallerta del ministero della Salute per i servizi sanitari e sociali a causa delle temperature associate alla forte umidità. Nell’ultimo giorno della settimana, però, sono previsti rovesci e temporali sparsi, temperature in calo e ventilazione fino a forte dai quadranti meridionali

In questi giorni sono previste temperature massime percepite pari a 33 gradi. È l’effetto dell’umidità che si è sommata oggi e si sommerà domani e sabato ai 26 gradi reali. L’umidità relativa oggi in Liguria ha oscillato dai 76 gradi della Spezia ai 93 di Savona, passano dagli 86 di Genova. Rimarrà stabile nei prossimi due giorni fino a risalire al 95% a Genova domenica.

In discesa di un grano al giorno la temperatura minima alle 8 del mattino.

In copertina: le previsioni Limet per domenica

