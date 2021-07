Meteo Limet: disagio elevato per l’afa su tutta la fascia costiera

Situazione: la pressione atmosferica è in generale rialzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia in Liguria ci aspettano condizioni del tempo ancora perturbate.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 28 luglio 2021

Avvisi: disagio per afa elevato su tutta la fascia costiera.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Maggiori schiarite sull’estremo ponente. Possibili piovaschi o rovesci di breve durata sul levante e nella zona del Beigua. Nel primo pomeriggio ancora cielo parzialmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio sull’Appennino di ponente, ma nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno via via sempre più ampie.

Venti: moderati prevalenti da sud-est.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +22/25°C, max +27/31°C

Interno: min +16/21°C, max +25/30°C

