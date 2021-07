Code monster: 15 km di coda in A10, 10 km in A7

Tutta la viabilità attorno a Genova paralizzata. Migliaia di veicoli incolonnati

In A10 coda di 15 km tra Arenzano e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico congestionato., in A7 coda di 10 km tra Genova Ovest e Busalla per lavori Coda di 1 km tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone per lavori. In A12 coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Risolti i problemi in A26 dopo l’incendio di questo pomeriggio. Alle ore 19:10 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra l’Allacciamento A10 e Masone in direzione Gravellona, precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme al km 2, nei pressi della galleria Manfreida.

Attualmente il traffico defluisce su una sola corsia e si registra 1 km di coda in direzione Gravellona.

