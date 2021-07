Autoparco Erzelli, i cittadini: «Vigileremo che l’autoparco sia davvero provvisorio»

Dopo l’approvazione in consiglio comunale, il gruppo Facebook “Difendiamo il parco degli Erzelli” critica l’Amministrazione per l’assenza di «un confronto democratico e partecipato»

«A questo punto non resta che fungere da “controllori” sul fatto che, come purtroppo troppo spesso accade, tutto quello che viene dichiarato “provvisorio” poi diventi praticamente definitivo per anni, vedi il casello di Genova Pegli, tanto per fare un esempio – dicono i cittadini -. Come in ogni altra occasione, grazie, per non aver coinvolto cittadini e territorio, nelle scelte e nelle decisioni, espressione di un confronto democratico, partecipato e corrispondente ai bisogni di tutti. Nota curiosa ma nemmeno troppo Questa mattina prima ancora prima che la decisione venisse ufficializzata dal voto in Consiglio Comunale, sono state avviate dalla ditta incaricata, lavorazioni funzionali all’allestimento dell’autoparco , in barba ad ogni possibile discussione in sede di consiglio comunale».

Il gruppo “Difendiamo il parco degli Erzelli” è un’iniziativa spontanea dei consiglieri municipali del Municipio Medio Ponente delle liste Prossimo Medio Ponente e M5S Massimo Romeo, Marzia Riminucci, Roberto Campi e Alberto Costanzo.

