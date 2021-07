Mite, 15 milioni per la riforestazione urbana per 14 città metropolitane, tra cui Genova

Trentaquattro i progetti finanziati, la graduatoria a breve sul sito del Ministero della Transizione ecologica

È stato firmato il decreto ministeriale che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti per la riforestazione urbana. Trentaquattro i progetti finanziati, dei quali quattordici per le città metropolitane e ulteriori venti secondo il punteggio acquisito.

Le quattordici città metropolitane sono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Le stesse città metropolitane sono nella graduatoria per più progetti.

Messina e Cagliari sono tenute a ottemperare le prescrizioni contenute nella deliberazione del comitato ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico del 6 luglio 2021, che ha approvato tutta la graduatoria.

Il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero della Transizione ecologica.

