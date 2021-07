Camion abbatte albero che cade su un ispettore di Polizia locale e lo ferisce

È successo nella rotonda della Marina. L’operatore stava aiutando il camionista che si era infilato in via della Casaccie a fare retromarcia

L’uomo ferito è stato soccorso in codice rosso per dinamica e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera dove è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni sembrano meno gravi di quanto subito era apparse.

Sul posto è intervenuto il nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria insieme ai colleghi del reparto di appartenenza dell’Ispettore (Pronto intervento) e a quelli del territorio.

