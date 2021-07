Siap, malcoltento nelle volanti: «A fine luglio uscita “a richiesta” del 10% della forza»

Il segretario del sindacato della Polizia di Stato, Roberto Traverso: «Sono mesi che abbiamo chiesto al Questore di Genova di intervenire sulla Dirigenza di quell’ufficio per dare un segnale attenzione a quei poliziotti che lamentano mancanza riconoscimenti premiali, mancanza d’interessamento per la risoluzione di problematiche croniche come la carenza di vestiario e automezzi, per non parlare della grave situazione logistica che affligge la centrale operativa dove continua a pioverci dentro senza che la Dirigente abbia mai preteso con risolutezza una definitiva risoluzione»

«Le “volanti” della Questura, dall’inizio della pandemia ad oggi, non si sono mai fermate: Nemmeno un minuto – dice Traverso -. In prima linea da subito, quando mancavano le mascherine e i tamponi erano un utopia. Nessun orario anti COVID-19 per chi ha garantito il turno h24 per essere sempre a disposizione del NUE 112: il numero della sicurezza. Oggi che la pandemia continua a preoccupare, malgrado il selvaggio “liberi tutti” imposto dalla spasmodica rincorsa della politica alla pancia della gente, i poliziotti delle “volanti” di Genova sono sempre lì, in prima linea per senso del dovere ed abnegazione. Di fronte ad un esempio di attaccamento al proprio ruolo istituzionale è quasi paradossale dover cogliere e denunciare il disappunto di questi poliziotti che giustamente lamentano una reiterata e miope mancanza di gratificazione imputabile ad una conduzione dirigenziale che sta dimostrando da tempo di non essere in grado di valorizzare adeguatamente lo sforzo delle donne e gli uomini della Polizia di Stato dell’UPG SP della Questura di Genova. Tira, tira la corda si spezza e alla fine la demotivazione dei poliziotti si concretizza con il dato elevato di istanze di trasferimento. L’Upg Sp è da sempre un ufficio ambito dai giovani che sgomitano per arrivare sulla “volante”, simbolo di un operatività che contraddistingue l’importanza del controllo del territorio messo in campo dalla Polizia di Stato. A Genova invece solo dopo pochi mesi di servizio su quelle “volanti” scattano le domande di trasferimento: per esempio a fine luglio sono ben 11 i poliziotti delle “volanti” che se ne andranno, quasi il 10% della forza operativa. Ciò significherà ulteriore decremento dell’esperienza dell’organico delle “volanti” sul territorio che dovrà essere necessariamente immediatamente reintegrata».

«I segnali di evidente malessere si susseguono basta pensare anche all’Ufficio denunce della Questura di Genova, altro settore dell’UPG SP dove la carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria sta cercando gravi problemi organizzativi – prosegue Traverso -. Abbiamo deciso di rilanciare l’appello al Questore di Genova, questa volta pubblicamente, perché per l’importanza delle “volanti” anche per la sicurezza della città è fondamentale. Pertanto è necessario che l’Amministrazione intervenga al più presto per fare in modo che la dirigenza dell’UPG SP della Questura fornisca l’adeguato è dovuto supporto al proprio personale per evitare che in un momento così delicato a causa della pandemia aumenti ulteriormente il malessere del personale».

