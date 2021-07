Maltratta i genitori per comprare la droga. Arrestato dalla Polizia

Da un anno mamma e papà sopportavano vessazioni, minacce e aggressioni del figlio che tentava così di ottenere sempre nuovo denaro per acquistare gli stupefacenti. Alla fine hanno preso la dolorosa decisione di denunciarlo

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 20enne responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina ai danni dei genitori.

La misura è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova su segnalazione dei poliziotti del Commissariato di Chiavari dopo la dolorosa richiesta d’aiuto pervenuta dai genitori del ragazzo, costretti a sopportare da più di un anno le continue vessazioni, minacce e aggressioni perpetrate dal figlio al fine di ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il giovane, pregiudicato per gli stessi reati nonché per spaccio e detenzione di droga, negli ultimi giorni si era reso irreperibile. Questo fino a ieri pomeriggio quando, ad un poliziotto del Commissariato libero dal servizio, è giunta la segnalazione che si sarebbe recato a Genova per acquistare altro stupefacente e che sarebbe rientrato a Chiavari in serata, a bordo di un treno.

In poche ore il poliziotto, in accordo con il suo Dirigente, ha preso contatti con i colleghi della Squadra Investigativa del Commissariato, anch’essi a riposo e si sono dati appuntamento presso la stazione di Chiavari dove si sono appostati in attesa del 20enne. Una volta intercettato, il giovane è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

