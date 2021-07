Pra’, anche quest’anno fiera senza fuochi. L’assessorato mette in campo la vigilanza Covid

La direzione sviluppo del Commercio: «Predisposto la presenza di personale di vigilanza costante per prevenire sovraffollamenti, eventuali assembramenti e assicurare il regolare svolgimento della fiera in sicurezza»

Domani, domenica 4 luglio, dalle 8 alle 22.30, si svolgerà a Pra’ la tradizionale fiera di San Pietro.

I genovesi, domenica scorsa, non hanno accolto la Fiera di San Pietro con il consueto etusiasmo. In molti orari, le strade della Foce nei pressi dei banchetti risultavano ben poco affollate e solo in serata la manifestazione si è animata un po’ di più, ma decisamente in maniera ridotta rispetto al solito. Il timore di contagi tra i non vaccinati è forte e in genere questo periodo di confinamento ha prodotto una certa diffidenza sociale. Così il Comune, per Pra’ ha predisposto un servizio di vigilanza anche per rassicurare i cittadini oltre che per evitare assembramenti.

L’area fieristica è di 5.000 metri quadri su piazza Sciesa e vie limitrofe. La fiera, che come da tradizione si svolge nella domenica successiva alla ricorrenza che festeggia il patrono di Pra’, San Pietro, ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari.

Sarà presente personale di Polizia locale per garantire la viabilità e per i controlli di competenza.