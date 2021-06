Vanno a 120 all’ora su un’auto rubata. Denunciati dalla Polizia

Il 26enne alla guida del mezzo ha ammesso da subito di non aver mai conseguito la patente e ha raccontato di aver preso l’autovettura di nascosto a sua zia. Non era vero

Ponte Nicholas Green, ore 04:50 La Polizia di Stato di Genova ha denunciato, un cittadino marocchino di 26 anni ed uno rumeno di 21, entrambi con precedenti, per ricettazione in concorso.Gli operatori della Volante del Commissariato San Fruttuoso, durante il consueto servizio di controllo del territorio, transitando in via Molassana, hanno visto una macchina procedere ad alta velocità ed hanno quindi deciso di sottoporre il veicolo ad un controllo di polizia

In realtà si è scoperto che l’auto è di proprietà di una persona che conosce il giovane, che in passato gli aveva fatto dei lavori, ma che non lo ha mai autorizzato a prelevare l’auto anche perché sottoposta a fermo amministrativo e senza assicurazione dal 2019.

Al 26enne, oltre alla denuncia a piede libero, sono state contestate diverse infrazioni al Codice della Strada.