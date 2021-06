Indagini sul caso Anidra, avviso di garanzia all’amministratrice del centro di Borzonasca

Sabato scorso i Carabinieri, che hanno effettuato le indagini, hanno notificato l’avviso di garanzia emesso dalla Procura di Genova nei riguardi di Teresa Cuzzolin, amministratrice del centro olistico di Casali di Stibivieri, nel territorio del comune dell’Alta Valle Sturla

Proprio i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno indagato e stanno indagando sull’omicidio della 40enne Roberta Repetto, per cui sono stati arrestati Paolo Oneda, medico, e Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente del centro “Anidra”. Per loro le accuse sono quelle di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di persone incapaci. Un avviso di garanzia è stato notificato ad una psicologa, coindagata solo per i reati di circonvenzione e violenza sessuale.

L’indagine, però, ha diversi filoni che vanno dalla circonvenzione di incapace e alla violenza sessuale fino a questioni legate alla produzione di cosmetici non conformi, per cui i Nas dei CC hanno già comminato una sanzione di 30 mila euro. Tra i filoni anche quello economico-finanziario.

Il 4 maggio scorso il centro Anidra, con un post su Facebook si era così espresso: «I soci e i collaboratori del Centro Anidra si dichiarano estranei ai fatti di cronaca che vedono coinvolti come indagati il Prof. Paolo Bendinelli, il Dott. Paolo Oneda e la Dott.ssa Paola Dora. Esprimiamo la nostra umana solidarietà per la gogna mediatica che stanno subendo e auspichiamo che la magistratura possa fare chiarezza nel più breve tempo possibile sui fatti contestati. In attesa i soci e i collaboratori del Centro Anidra rimangono fedeli al principio della presunzione di innocenza stabilito nella nostra Carta costituzionale».

