Autostrade, caos in A12 e A10 per camion in avaria e incidente

Molti veicoli diretti verso le riviere per il ponte del 2 Giugno, 6 chilometri di coda tra Genova Est e Recco e 4 tra il bivio A10/A26 e Varazze

A12: coda di 6 km tra Genova est e Recco per veicolo in avaria. Sulla A12 Genova-Rosignano, tra Genova est e Recco, verso Rosignano, ci sono 6 km di coda per un camion in avaria all’altezza del km 20,ora rimosso.

Il traffico scorre su tutte le corsie.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.

A10: coda di 4 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per incidente