Distinguished Gentleman’s Ride, oggi anche a Genova il raduno che raccoglie fondi per la ricerca

È la più famosa sfilata motociclistica vintage a scopo benefico: il Distinguished Gentleman’s Ride si svolge contemporaneamente, come da tradizione, in tutto il mondo e raccoglie fondi per la ricerca necessaria a combattere il cancro alla prostata

Quest’anno si celebrano i dieci anni dell’evento che ha come obiettivo sostenere la ricerca scientifica per combattere il cancro alla prostata e nel corso degli anni ha raccolto, a livello globale 27.450.000 dollari, grazie alla generosità di oltre 300.000 motociclisti.

Ma l’evento è contraddistinto oltre che dalla generosità anche per l’eleganza del suoi partecipanti: consigliato l’abito elegante, possibilmente vintage e per i gentiluomini baffi e barbe (anche finti). Il look si ispira agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, per partecipare è necessario infatti possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette.

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: In tutto il mondo sono oltre 90 i paesi che parteciperanno all’evento, dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia dove nel 2012 venne ideata l’iniziativa per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Tutti i continenti sono rappresentati per un totale di 90mila motociclisti che sfoggeranno i loro abiti migliori, possibilmente in stile vintage con barbe e baffi impomatati in sella a motociclette da sogno.

