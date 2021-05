Ecco la mappa dei disagi di questa mattina in A7, A10, A12 e A26 non solo per lavori, ma anche per traffico intenso e per un veicolo in avaria

A7: traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

A10: coda di 2 km tra Varazze e Albisola per lavori.

A12: coda tra Genova est e Nervi per veicolo in avaria; coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

