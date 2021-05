Genova Hogwarts Express, avventura sulla ferrovia di Casella sulle tracce di Harry Potter

Tra il 23 maggio e settembre 22 corse dedicate ad Harry Potter. Ogni carrozza seguirà le regole anti Covid per cui il numero di posti disponibili è limitato. Occorre prenotare il proprio posto su whatsapp al numero 3404910024

Prende il via la seconda edizione di Genova Hogwarts Express. A partire da domenica 23 maggio torna, sul trenino di Casella, la magia di Harry Potter grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione Avventure Cittadine. Un modo nuovo di valorizzare la vocazione turistica della ferrovia Genova Casella, vissuta in questo caso, non solo come mezzo di trasporto pubblico, ma come attrattiva turistica.

Quest’iniziativa si inserisce in un quadro di continuo sviluppo dell’offerta della Genova Casella con nuove stazioni e con il potenziamento dei servizi tecnologici a supporto dei viaggiatori (possibilità di acquistare il biglietto tramite APP, consultazione dei transiti dei treni in tempo reale…).

«Trasformare il Trenino di Casella nel treno di Hogwarts è un’idea geniale e faccio i complimenti ad Avventure Cittadine Genova per l’intuizione: un’idea che sono sicuro attrarrà non solo i genovesi ma anche tanti turisti incuriositi di vivere un’esperienza unica. Le magie dei personaggi di Harry Potter ben si coniugano con la magia dei paesaggi attraversati dal Trenino che, grazie a questa amministrazione, sta tornando agli antichi fasti dopo decenni di abbandono. La Regione crede tantissimo in questa linea ferroviaria: il recente piano di investimento approvato lo scorso novembre di 9,6 milioni, che saranno erogati ad AMT per nuovi motori e carrelli, il revamping di elettromotrici e l’acquisto di un nuovo treno, sta a dimostrarlo», dichiara Gianni Berrino, assessore regionale ai Trasporti.





«Una bella iniziativa, nella direzione della continua valorizzazione e modernizzazione della Ferrovia Genova Casella su cui siamo impegnati da tempo – dichiara il presidente di AMT, Marco Beltrami – Al fascino di un percorso panoramico e storico si aggiunge ora il divertimento del richiamo del fantastico per grandi e piccoli. Un arricchimento dell’offerta turistica della città ma anche un segnale di apertura a progetti e idee nuove».

«Il primo e unico trenino dedicato a Harry Potter è un gioiello che solo Genova può vantare. Grandi e piccini potranno rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo – spiega Sophie Lamour, responsabile di Avventure Cittadine – Infatti il percorso prevede aneddoti e indovinelli per un pubblico da 0 a 99 anni, anche pet friendly. All’arrivo i viaggiatori troveranno la mitica professoressa di erbologia Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, l’amatissimo Severus Piton fermo a pagina 394, la temuta Bellatrix Lestrange pronta per “cruciare” e naturalmente Minerva Mcgranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Ninfadora Tonks. Un viaggio sorprendente in cui emozioni, gioco, divertimento si fondono per conoscere le analogie della storia di Genova con la fiaba».

