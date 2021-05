Lunedì, ricominciano le code in autostrada: uno o due chilometri

In A7, A10, A12 e A26 ancora disagi per gli automobilisti. In uscita a Genova Ovest rallentamenti causati dalla mancata ricezione del traffico urbano nella zona di Sampierdarena

Coda di 2 km tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente. In A12 coda di un chilometro tra Genova est e Recco e tra Recco e Genova est. Sullo stesso tratto si segnala anche una perdita di carico. In A10 coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori. Sull’allacciamento A7/A12 coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A7 traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

