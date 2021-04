Doppia truffa ad anziani a Pegli, sempre con l’escamotage del tecnico delle utenze

Sono state messe a segno ieri in via Salgari e via Vespucci. Il “copione” è sempre lo stesso, anche se a volte, come in uno dei casi di ieri, si inseriscono anche finti poliziotti che fingono di riportare cose rubate ai proprietari. Indaga la Squadra Mobile

Due truffe, una in via Salgari, l’altra in via Vespucci. L’obiettivo, in entrambi i casi, sono stati anziani. In via Salgari, alle 11, un finto tecnico che ha detto di essere stato inviato per controllare l’impianto di riscaldamento si è allontanato con una cassafortina portatile piena di gioielli. Ad essere derubata è stata una coppia di anziani. Il valore è ancora da quantificare. Nel caso di via Vespucci, invece, il falso tecnico è entrato, ha fatto sparire, non visto, una cornice con le foto di famiglia dell’anziano ed è uscito, non prima di avvertire che nelle scale stavano suonando ai vari appartamenti dei poliziotti per rendere refurtiva ritrovata. L’anziano che vive nell’appartamento non si è, quindi, stupito quando alla porta si sono presentati due uomini che hanno mostrato due falsi tesserini di riconoscimento della Polizia. Questi hanno riportato la cornice con le foto dicendo che era solo un’anticipazione delle cose che sarebbero state rese e hanno chiesto al nonno di controllare che non mancassero altri valori. L’uomo, quindi, li ha tirati fuori per controllare e loro li hanno trafugati senza che lui se ne accorgesse e sono usciti, portando con sé la refurtiva.

Alle indagini della Squadra Mobile della Questura, che pensa che sia la stessa banda ad aver effettuato diversi colpi in città si aggiungono altri tasselli.

