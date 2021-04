Volotea: tornano i voli Genova-Parigi, ma se ne parla solo a fine estate

Tutti i voli acquistati prima della fine di maggio potranno essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo

Volotea ha annunciato oggi il ripristino del collegamento Genova-Parigi Charles De Gaulle, ma succederà solo alla fine dell’estate. La rotta, già disponibile sul sito della compagnia low cost e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 17 settembre e avrà 2 frequenze settimanali.

«Il nuovo collegamento tra Genova e Parigi è un’ottima notizia e conferma il percorso di recupero di rotte e traffico che abbiamo intrapreso insieme a Volotea. Siamo grati alla compagnia aerea per avere messo in vendita questo volo, grazie al quale i liguri potranno visitare la capitale francese ma che consentirà anche a migliaia di turisti francesi di raggiungere la nostra regione anche nella stagione invernale» ha dichiarato Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova.

«Abbiamo ricevuto tantissime richieste dai nostri passeggeri di collegare Genova con la Francia e siamo felicissimi di accorciare nuovamente le distanze tra Genova e Parigi, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Liguria. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo scalo ligure, dove il nuovo volo per Parigi si aggiunge a quelli già disponibili per un totale di oltre 273.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 9% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri liguri tante nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19» – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Le rotte Volotea disponibili da Genova per il 2021 sono 16, 10 domestiche (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 6 internazionali (Parigi Charles De Gaulle in Francia, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, e Mykonos e Santorini in Grecia).

