Recovery Plan, a Genova dal Governo 70 milioni di euro per valorizzare i forti

La cinta muraria della nostre città è una delle quattordici attrazioni culturali finanziate per un totale di 1,46 miliardi di euro

70 milioni di euro per la valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi. «Anche la nostra città è protagonista del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, voluto dal Ministero della Cultura per finanziare, con un fondo complessivo di 1,46 miliardi di euro, quattordici interventi di tutela e promozione culturale nel Paese – dicono al Pd genovese e al gruppo del Consiglio Comunale -. Grazie all’azione del Governo Draghi e del Ministro Dario Franceschini, il Recovery Plan per Genova passa anche dalla valorizzazione di un patrimonio storico di grande valore come quello dei forti genovesi. Un’attenzione, quella dell’Esecutivo per la cultura e la nostra città, che testimonia la capacità di individuare opportunità e risorse concrete per la cultura, volano della ripresa dell’economia con un investimento complessivo di 6,675 miliardi di euro, ancor più importante oggi che, proseguendo la lotta contro la pandemia di Covid-19, i cittadini possono iniziare a riappropriarsi di spazi, risorse ed esperienze culturali»

