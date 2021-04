Dopo Sivori e Odeon, apre anche il cinema Corallo

Dopo la ripresa dell’attività con la riapertura di Sivori e Odeon, giovedì 28 aprile Circuito aggiunge i due schermi del cinema Corallo, dove si potranno vedere “In the mood for love” e “Nomadland”. Buoni risultati per le prenotazioni di oggi. La sala di Carignano riaprirà giovedì. Il 3 e il 4 al Sivori è in programma “Cuban Dancer”

Sivori e Odeon sono partiti oggi, lunedì 26 aprile con una buona affluenza di pubblico e giovedì 28 riapre anche il cinema Corallo, con la riedizione di In the mood for love di Wong Kar-wai e Nomadland di Chloé Zhao, trionfatore agli Oscar con tre statuette. Circuito torna a fare rivivere le sale del centro cittadino, dove sin dalla prima proiezione il pubblico è tornato numeroso, desideroso di ritrovare il grande schermo e riprendere un’abitudine interrotta sei mesi fa.

Al Sivori proseguono le proiezioni di Minari di Lee Isaac Ching (vincitore di un Oscar 2021), Mank di David Fincher (due Oscar 2021) e Lezioni di persiano di Vadim Perelman, all’Odeon quelle di Minari e Nomadland. Solo lunedì 3 e martedì 4 maggio al Sivori si potrà vedere il documentario Cuban Dancer di Roberto Salinas.

Ecco le trame dei film in breve.

In the mood for love è ambientato a Hong Kong nel 1962 e parla di Chow, redattore capo di un quotidiano che trasloca con la moglie in un appartamento contiguo a quello in cui lo stesso giorno si trasferiscono i coniugi Chan. Presto le loro storie si intrecciano. Frances McDormand è l’attrice protagonista di Nomadland e interpreta una donna sulla sessantina del Nevada, che – a seguito del crollo economico, dovuto alla Grande Recessione – ha perso il suo impiego presso l’azienda nella quale lavorava.Minari, distribuito in Italia dalla genovese Academy Two, descrive l’avventura di una famiglia coreana che si trasferisce negli Stati Uniti dove sognano di avviare un’attività agricola. Mank è un film biografico sulla vita dello sceneggiatore Herman Mankiewicz, scrittore dell’iconico film del 1941 Quarto Potere di Orson Welles.

Lezioni di persiano descrive l’ingegno di Gilles, un ebreo che nel 1942 viene catturato dai nazisti mentre attraversa la Francia e riesce a salvarsi fingendo di conoscere la lingua persiana.

Cuban Dancer descrive l’esperienza di Alexis, una promessa del Balletto Nazionale Cubano, che aspira a diventare un professionista. Purtroppo le spinte politiche del Paese costringono la sua famiglia a trasferirsi a Miami, prima che il ragazzo finisca l’accademia.

L’accesso alle sale è regolato dalle normative dettate dal Dpcm del 21 aprile 2021: posti a sedere preassegnati, distanza di un metro a meno che non si conviva, mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza in sala. I biglietti sono in vendita anche alla cassa, ma per ragioni di sicurezza è consigliato l’acquisto dei biglietti on line. Circuito ha dotato ogni sala di un nuovo Protocollo Sicurezza.

Circuito prosegue la sua attività con il sostegno di Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione.

