Doppio incidente sulle alture di Nervi, uno dei soccorsi è molto grave. Intervento in corso

Mattinata di incidenti nella zona di Mulinetti di Nervi. Due persone sono state soccorse. Una è stata raggiunta abbastanza agevolmente al lago della galletta e soccorsa in codice giallo. L’altra si trova molto in alto, ben oltre i laghetti. I militi della Pubblica Assistenza Nerviese stanno salendo in quad fino a dove si può, al Lago delle Oche, poi dovranno procedere a piedi in zona impervia. Sul posto stanno arrivando anche i vigili del fuoco, probabilmente con l’elicottero perché la zona da raggiungere è impervia e lontana.

Sul posto sta salendo anche la Polizia di Stato. Sul posto sta volteggiando l’elicottero dei Vvf.

Aggiornamento dai VVF: Nella giornata odierna, i Vigili del fuoco sono intervenuti due volte sul sentiero che da via del Commercio, a Nervi, si dirige verso i laghetti. La prima, in mattinata, per soccorrere un uomo che, nel tentativo di saltare il rio, è caduto da un’altezza di circa quattro metri provocandosi delle lesioni agli arti inferiori. Il secondo, ancora in corso, è situato più avanti nella vallata, a circa un’ora di cammino dalla strada, dove è stato segnalato un uomo privo di coscienza in seguito ad una caduta. Vigili del fuoco e Soccorso Alpino stanno raggiungendo il luogo via terra per prestare soccorso, mentre l’elicottero VF Drago sta cercando di individuare l’infortunato.

Foto di Dario Di Giorgi

