Violenta rapina in corso Montegrappa. I CC arrestano tre persone

In tre erano entrati in un negozio, col volto travisato e avevano rubato diversi cellulari e una telecamera. I Carabinieri, grazie alle loro indagini, sono riusciti a ricostruire la loro identità

Nei mesi scorsi, in corso Montegrappa, presso un esercizio commerciale i tre componenti della banda, travisati avevano forzato una vetrina, asportando numerosi telefoni cellulari e una telecamera, e, nella circostanza, per guadagnarsi la fuga, sferravano calci a un dipendente, che, successivamente ricorreva alle cure mediche. Subito sul posto la pattuglia della Stazione Carabinieri di Ge-Castelletto e poi, i colleghi della sezione rilievi. Ieri, gli stessi operanti, con la collaborazione dei colleghi dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Ge-Centro, a seguito di attività investigativa, partendo da una vaga descrizione di uno dei malfattori, con la visione delle telecamere di sorveglianza in prossimità del negozio e delle probabili vie di fuga, incrociando fatti accaduti di recenti e comparando le immagini con delle foto segnaletiche, i malfattori, venivano identificati. Pertanto, gli autori, tutti di nazionalità georgiana, di età compresa tra 23 e 31 anni, tutti con pregiudizi di polizia, venivano rintracciati e tratti in arresto per “rapina”.

