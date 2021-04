Sul posto stanno lavorando tre squadre dei vigili del fuoco con l’appoggio di due autobotti per la riserva d’acqua

Sono in corso da poco prima delle 20 le operazioni di spegnimento di due baracche in via di Ciclamini a Genova. Difficoltose le operazioni, in quanto per raggiungere l’incendio distante circa 400 metri dalla strada, è stato necessario stendere un elevato numero di tubazioni.

