Covid: 248 positivi, 298 guariti, 9 morti, 5.303 vaccini

Una persona in più in terapia intensiva, 6 persone ricoverate in più. 2.586 le persone testate per la prima volta. Di queste, 248 sono risultate positive (9,6%). I tamponi molecolari totali sono stati 4.620 a cui si aggiungono 2.600 antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 66

SAVONA (Asl 2): 37

GENOVA: 127, di cui:

· Asl 3: 102

· Asl 4: 25

-LA SPEZIA (Asl 5): 18

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

5.303 i vaccini odierni, di cui 911 Astrazeneca e 4.392 Moderna

