In molti hanno evitato l’autostrada per non affrontare il percorso pieno di cantieri. La conseguenza è la coda da Recco verso Genova in Aurelia. In città in corso Italia e a Pegli.

In autostrada A10 traffico rallentato tra Arenzano e Genova Pra’ per traffico intenso. In A12 code a tratti tra Chiavari e Genova Nervi per lavori.

