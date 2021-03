Autostrade, code fino a 5 km in A7 e 3 in A10 e A12. Furgone ribaltato nel primo pomeriggio

Si era resa necessaria la chiusura della A10 (poi riaperta) per un incidente in direzione Genova che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone

L’autista del furgone, un mezzo Sda/Poste Italiane, per fortuna sta bene.

La situazione:

A7: coda di 5 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

A10: coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda in uscita a Lavagna per incidente.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Foto in copertina: inoltrataci via WhatsApp, inoltrata molte volte

