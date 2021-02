Bucci: «56 sanzioni Covid in un giorno. Così non va bene»

Un numero molto alto che invece di diminuire, aumenta. «È un numero troppo alto – ha detto il Sindaco -. Significa che ancora non tutti abbiamo capito che le norme vanno rispettate, che bisogna mantenere il distanziamento e portare la mascherina anche per strada, solo così potremo contenere il contagio e uscire da questa situazione»

Il rispetto delle regole, ha ricordato il sindaco Marco Bucci, è l’unica cosa per tornare il prima possibile alla normalità. <I dati sono buoni, quantomeno per Genova – ha spiegato -, ma bisogna rispettare le regole>.

In effetti, anche nell’ultimo settimana si sono visti assembramenti sia sulle passeggiate e a Boccadasse, sia nelle zone collinari. In molti, nelle foto, non portano la mascherina o la portano abbassata.

