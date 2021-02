Oggi a Marassi i funerali di Federica, morta in monopattino

Le esequie alle 11:30 nella parrocchia di Santa Margherita. La trentacinquenne, finita sotto le ruote di un tir, ha lasciato il marito e una bimba di 6 anni che aveva appena accompagnato a scuola. Stamattina ci sarà anche il sindaco Marco Bucci

Federica Picasso è morta l’8 febbraio in via Monticelli. Aveva accompagnato la figli a scuola, poi aveva preso il monopattino, che usava per andare a lavorare in uno studio legale genovese per non prendere il bus ed evitare così il contagio del Covid. La Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

