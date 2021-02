La Liguria torna in zona arancione, chiudono tutti i musei. Non riapre l’Acquario

Da domani, domenica 14 febbraio la Regione Liguria torna di colore arancione. Oggi ultimo giorno per frequentare musei comunali e statali e Palazzo Ducale dove le mostre stavano avendo un grande successo, pur dovendo contingentare le visite. le vasche del Porto Antico dovevano riaprire lunedì, ma non potranno farlo

Oltre mille, in una settimana, le prenotazioni registrate per la mostra performativa Edipo: io contagio – scena e parola in mostra nella Tebe dei re, ideata da Davide Livermore e promossa dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale. L’affluenza del pubblico, che ha riempito sino al massimo della capienza prevista le prime giornate della mostra, è un chiaro segno di come sia sentita l’esigenza di riappropriarsi degli spazi della cultura e di partecipare ad eventi dal vivo. Ora, però, anche quello deve fermarsi.

Chiudono, ovviamente tutte le mostre a Palazzo Ducale, compresa quella dedicata a Michelangelo. Il direttore Serena Bertolucci cita Ernest Hemingway: <La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata>. Poi spiega: <Con il ritorno in Liguria in zona arancione Palazzo Ducale deve di nuovo chiudere le porte. Siamo frastornati, addolorati, preoccupati, ma non domi. Pur lontani non smettere di esserci vicini>.



Chiudono anche i musei statali (Palazzo Reale e Palazzo Spinola di Pellicceria) e quelli comunali, a partire da Palazzo Bianco e dal Museo del Mare. Sospese le iniziative fino a quando non torneremo in zona gialla.

L’Acquario aveva deciso di riaprire il 15 febbraio, ma non potrà farlo. Quanti hanno acquistato online su www.acquariodigenova.it i biglietti a data fissa per la visita all’Acquario di Genova nelle settimane dal 15 al 26 febbraio sono invitati a conservare i titoli di ingresso che potranno essere utilizzati in data diversa da quella prenotata nel nuovo periodo di apertura, non appena sarà definito.

