Lei muore, lui viene trovato dai pompieri steso a terra e agonizzante. Tragedia nei carruggi

È stato un parente a dare l’allarme. I due non rispondevano al telefono da un paio di giorni e nemmeno hanno aperto la porta quando aveva suonato al campanello e bussato con insistenza. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta, si sono trovati davanti una situazione agghiacciante

È successo in un appartamento di vico Scuole Pie, a poca distanza da via San Lorenzo. La donna, che aveva meno di 65 anni, era morta nel letto, forse da un paio di giorni. Lui, di una decina d’anni più vecchio, era per terra, incapace di alzarsi, sotto shock, ma anche impossibilitato a muoversi a causa di pregresse patologie. L’uomo è molto malato ed era la moglie ad assisterlo. Da qualche giorno non stava bene nemmeno lei, tanto che pare si sia data malata al lavoro. Ma nessuno poteva pensare che le sue condizioni erano così gravi da condurla alla morte.

L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Le sue condizioni sarebbero gravi. Per la donna, dopo i rilievi della Scientifica, non è restato che chiamare la Mortuaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...