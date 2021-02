Cadavere trovato in un casolare a Quarto Alta

Il decesso risalirebbe a diversi mesi fa. È stato ritrovato per caso da un escursionista sulla collina sopra via dei Ciclamini

L’escursionista, davanti al corpo ormai in avanzato stato di decomposizione, ha chiamato la Polizia che è giunta in forze sul posto.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un clochard morto per malattia o per un malore nel posto dove si rifugiava per ripararsi, ma al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Se così fosse, sarebbe il secondo senza fissa dimora trovato morto sulle alture della città dopo quelli trovato alle spalle di Nervi, scoperto il 26 agosto scorso, anche in quel caso da un escursionista di passaggio. Anche questa volta il decesso risalirebbe a diversi mesi fa. Il pm di turno Andrea Ranalli potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause della morte.

