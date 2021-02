Incidenti in autostrada e in città. Nuovo scontro all’incrocio maledetto della Foce

Ancora un incidente all’incrocio tra via Barabino, via Cipro e via Finocchiaro Aprile. Il punto è più o meno lo stesso dove qualche giorno fa è stata investita una ventenne, poi soccorsa in codice rosso

Sulla A 12 traffico rallentato tra Rapallo e Recco per ripristino incidente. una persona è stata soccorsa dal 118 in codice giallo e trasportata all’ospedale Villa Scassi.

In città, nell’incrocio tra via Barabino, via Cipro e via Finocchiaro Aprile, rimanere ferita è stata una donna in scooter. Questa volta, per fortuna, la donna, che anche in questo caso è stata soccorsa dal 118, è risultata in codice verde. Non è in pericolo di vita e le sue ferite non sono considerate gravi. È stata trasportata al Galliera per essere medicata. La Polizia locale sta eseguendo i rilievi del caso. Resta il fatto che quel tratto di strada è uno di quelli dove più di frequente si verificano sinistri stradali, più o meno gravi e bisognerebbe trovare il modo per abbatterli significativamente.







