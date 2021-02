18 enne fermata a Voltri dai Carabinieri con 16 dosi di hashish

Nel corso dei controlli nel ponente genovese perquisito anche un 27enne che sarà segnalato alla Prefettura perché aveva con sé hashish per uso personale

A Voltri, la notte scorsa, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio finalizzato a reprimere l’uso e lo spaccio di droghe, ha fermato per un controllo una 18 enne genovese, gravata da pregiudizi di polizia, che, perquisita è stata trovata in possesso di un involucro termosaldato, con all’interno 16 dosi di “hashish”, per un peso complessivo di 13 grammi. Perquisito anche un 27 enne, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore, poiché trovato in possesso di una modica quantità di “hashish” e di uno spinello. Droga sequestrata.

