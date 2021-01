Liguria in zona gialla da lunedì ***

Il presidente della Regione Giovanni Toti, delegato anche dalle altre Regioni a contrattare con il ministro della salute Roberto Speranza, ha strappato il passaggio nella zona di maggiore libertà che permetterà la riapertura delle imprese

La cosa non era affatto scontata. 7 regioni rischiavano di dover aspettare ancora una settimana nonostante avessero da due risultati da “giallo”. Il ministro Speranza dava un’interpretazione restrittiva del decreto e chiedeva tre settimane con dati da zona gialla per permettere alle regioni il declassamento nella classe inferiore

Giovanni Toti, incaricato da tutti gli altri presidenti delle regioni nelle medesime condizioni (oltre alla Liguria anche Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo), ha trattato col ministro ottenendo la zona gialla.

Il meccanismo sarà valido anche per eventuali future escursioni dei dati e la possibile fluttuazione tra le zone di emergenza.

La zona gialla scatterà alle 00:00 di lunedì (o a mezzanotte di domenica, come preferite: è la stessa ora).

Mi piace: Mi piace Caricamento...