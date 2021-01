Accoglie l’ex in casa per permettergli di vedere le figlie, lui la tramortisce a bottigliate

L’uomo è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia. Aveva anche mandato alla figlia più grande “suggerendole” di fare attenzione a quello che avrebbe detto alla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato a Sampierdarena un 38enne di origini sudamericane, con precedenti specifici, per lesioni personali aggravate.

A seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna, gli agenti dell’U.P.G. sono intervenuti, insieme a personale paramedico, in un appartamento di Sampierdarena.

Ad accoglierli la richiedente insieme alle due figlie minori, tutte in evidente stato di agitazione. Pochi minuti prima, infatti, l’ex marito, a seguito di una lite violenta per motivi di gelosia, l’aveva colpita al capo con una bottiglia di vetro, facendole perdere i sensi. La vittima ha riferito, inoltre, che non era la prima volta che subiva violenze dal 38enne, ma continuava ad accoglierlo in casa per permettergli di vedere le figlie.

L’uomo, prima di venire rintracciato dagli agenti, ha mandato un messaggio alla figlia più grande “suggerendole” di fare attenzione a quello che avrebbe detto alla Polizia.

La vittima è stata portata in codice giallo presso il pronto soccorso di Villa Scassi.

