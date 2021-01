Meteo Limet: nuvolosità in dissolvimento. Verso il sereno

Situazione: Migliora il tempo sulla nostra regione, in un contesto ancora piuttosto ventoso. Temperature in progressivo calo.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 24 gennaio 2021

Avvisi: Venti forti di Tramontana, specie tra Savona e Genova. Mari molto mossi, fino ad agitati a largo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino residua nuvolosità sul centro-levante regionale, ma in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Pomeriggio in prevalenza sereno e soleggiato su tutta la regione. Sul far della sera velature o nubi alte in arrivo da ovest.

Venti: Venti forti dai quadranti settentrionali, specie tra Savona e Genova. Ventilazione in attenuazione dalla serata.

Mari: Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi o agitati a largo.

Temperature: In generale calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +5/11°C, max +10/14°C

Interno: min -4/+5°C, max +2/9°C

