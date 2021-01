Auto contro un cantiere, ferito operaio, A26 chiusa

È successo tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Gravellona Toce

Alle ore 7:15 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Gravellona Toce a causa di un incidente autonomo di un’autovettura, avvenuto al km 3, in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, correttamente installata e segnalata. A seguito dell’incidente, un operaio di una ditta esterna è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo (di media gravità) all’ospedale Villa Scassi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Ai veicoli leggeri diretti in A26 verso Gravellona Toce, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’ sulla A10, percorrere la SP35 del Turchino e rientrare in A26 alla stazione di Masone. Ai mezzi pesanti, invece, si consiglia di seguire la A7 Serravalle-Genova ed immettersi sulla A26 in direzione Gravellona-Toce attraverso la Diramazione Predosa-Bettole.

