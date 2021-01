Bimba morta per challenge TikTok, un rene salverà un bambino al Gaslini

La famiglia ha deciso di donare gli organi. Toti: <Grazie a questi genitori che nello strazio hanno compiuto un enorme gesto di generosità>. Intanto il Garante della privacy ha disposto l’immediato uso del social per gli utenti di cui non sia stata accertata l’età

Sono stati donati gli organi della bimba di 10 anni morta per asfissia a Palermo per una challenge su TikTok. <Un rene salverà un piccolo paziente del Gaslini di Genova – dice sulle sua pagine social il presidente della Regione Giovanni Toti -. Mi sento di dire grazie a questi genitori che nello strazio hanno compiuto un enorme gesto di generosità. Mi rammarico invece per chi in queste ore giudica, sentenzia e punta il dito contro la sua mamma e il suo papà, senza rispettare il dolore di questa famiglia distrutta. Alle istituzioni resta il compito di garantire la massima sicurezza ai nostri giovani sul web: servono regole, limiti precisi e controlli su tutte quelle piattaforme che sono diventate tanto presenti anche nelle vite dei più piccoli, soprattutto in questo periodo in cui trascorrono molto tempo a casa. Non possiamo sottovalutare i pericoli che si nascondono nella rete per fare in modo che la tragedia di Antonella non si ripeta mai più>.

Intanto il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti del social <il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica> .

