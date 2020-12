Doveva stare in casa la notte dopo furto e resistenza, ma va a spasso e finisce in carcere

Lo scorso 5 dicembre, il 18enne, insieme ad altri due complici, era stato sorpreso a svaligiare le auto in sosta in via Grossi per poi tentare di fuggire a bordo di un quad. Arrestato anche

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 18enne genovese destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere.

Fermati dai poliziotti delle volanti dell’U.P.G. erano stati arrestato per tentato furto aggravato in concorso e resistenza. Dopo il giudizio per direttissima, il 18enne era stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Genova con permanenza notturna nel proprio domicilio. Dopo alcune trasgressioni della misura cautelare, gli uomini di Cornigliano hanno richiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della pena. Nella mattinata di ieri lo hanno accompagnato al Carcere di Marassi.

Un altro ragazzo genovese, questa volta di 22 anni, è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere in via Pinetti più o meno per lo stesso motivo.

Il giovane, pregiudicato per reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti, era stato sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso agosto a seguito di giudizio direttissimo per detenzione di stupefacente al fine di farne commercio e per ricettazione. Inottemperante agli obblighi imposti l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la custodia cautelare in carcere eseguita ieri dai poliziotti del commissariato San Fruttuoso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...