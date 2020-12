Problemi in A10 e A12 per i cantieri mentre in A7 i problemi derivano dalle condizioni stradali difficili per l’acqua sull’asfalto

In A10 coda di 6 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per lavori.

In A12 coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.



Inoltre, in A7, scorta veicoli (e coda) in direzione Genova tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest per allagamenti.

