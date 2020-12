Assalto al centro: la pedonalizzazione di via XX salva dal collasso. Coda a Esselunga

Un esercito di Polizia locale, uomini della Protezione civile e dell’Associazione Carabinieri stanno facendo fronte all’assalto dei genovesi intenti a fare shopping. Con i centri commerciali chiusi dalle misure nazionali anti Covid si sono catapultate migliaia e migliaia di persone

<Facile immaginare cosa sarebbe successo se non avessimo aperto via XX ai pedoni, col solo passaggio dei bus in direzione De Ferrari nella corsia centrale – dice Sergio Gambino, consigliere comunale delegato alla Protezione Civile -. La chiusura dei centri commerciali decisa dal Governo in festivi e prefestivi ha proiettato moltissimi genovesi in centro dove sono dislocati Polizia locale, Protezione civile e Associazione Carabinieri. La pioggia non aiuta: non tutti usano la strada, ma comunque la misura è stata utilissima ad abbattere il rischio di assembramenti>.

Il “liberi tutti” per i posteggi (che in realtà in centro sono meno di 200) ha forse illuso qualcuno di poter trovare posto gratuitamente. Si sono registrate le inevitabili code ai silos privati.

Caos viario e lunghe code dei clienti in via Piave per entrare all’Esselunga, recentemente aperta. La coda supera ampiamente la parte del marciapiede coperta, strapieno il posteggio e Polizia locale impegnata a gestire le auto che non trovano posto.

