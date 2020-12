Misure Covid, in due a pranzo dai nonni (ma gli under 14 non contano)

Prime indiscrezioni filtrano dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza: nei “giorni rossi” due persone non conviventi potranno andare a festeggiare in casa di un parente

Ferma restando l’intenzione di imporre la “zona rossa” nelle festività, con autocertificazione, ci si potrà spostare per far visita a un famigliare, ma solo in due. I bimbi e i ragazzi con meno di 14 anni, però, non peseranno sul conteggio. L’indiscrezione a margine della riunione è stata raccolta dalla Adnkronos.

