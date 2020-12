Feste, ipotesi zona rossa o arancione in tutta Italia

Il Governo pensa, però, a permettere gli spostamenti tra piccoli comuni

Tutta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni, sotto i 5000 abitanti, i cui residenti potrebbero spostarsi in un raggio di 30 chilometri. Come ha già deciso la Germania, il Governo italiano pensa a un irrigidimento delle regole per frenare la terza ondata di contagi, già prevista. Per oggi è previsto un incontro tra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il comitato tecnico-scientifico.

Il presidente del consiglio Conte scrive su Facebook: <Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...