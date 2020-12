Covid: 266 positivi, 514 guariti e 19 morti tra 64 e 90 anni

Una persona in meno in terapia intensiva, 27 ricoverati in meno

Sono 266 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3957 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore tra quelli a nuovi testati e quelli fatti per verificare la guarigione di persone in precedenza risultate positive (aggiorneremo i numeri precisi degli ultimi due non appena saranno disponibili. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 41

GENOVA: 123 di cui:

Asl 3: 96

Asl 4: 27

LA SPEZIA (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 12







