Il passaggio in zona gialla, domenica, ha causato il 31% degli spostamenti in più

Questo il dato regionale confrontato con quello della domenica della settimana precedente secondo la mappa City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies. +30% nella città metropolitana di Genova mentre nel capoluogo gli spostamenti sono aumentati molto meno: “solo” del 16% rispetto alla precedente domenica di zona arancione

Ovviamente enorme è l’incremento rispetto al periodo del lockdown mentre siamo in calo consistente anche rispetto al limitato traffico medio del periodo 13 gennaio 16 febbraio (periodo solitamente “tranquillo”) 2020.







Questa, invece, l’analisi dei movimenti in Genova-città metropolitana.







Questa l’analisi riguardante Genova-capoluogo.







Cliccando questo link è possibile verificare la variazione degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. Può essere un utile strumento per eventuali articoli giornalistici legati al traffico stradale, confrontando i dati attuali con quelli del periodo trascorso in zona gialla, in zona arancione e in lockdown.

A disposizione gratuitamente la consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19.

