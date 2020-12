Covid: 339 positivi, 401 guariti e 17 morti tra i 72 e gli 92 anni

8 persone in meno in terapia intensiva e due persone ricoverate in meno. La percentuale di positivi rispetto ai nuovi testati scende al 25,5%

Sono stati 1.326 i tamponi a nuovi testati. Altri 2.974 sono stati eseguiti su persone già in passato riconosciute positive per verificare la guarigione, per un totale di 4.300 test molecolari.

Il dettaglio, precisando che il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 55

SAVONA (Asl 2): 36

GENOVA: 194, di cui:

Asl 3: 134

Asl 4: 60

LA SPEZIA (Asl 5): 35

Non riconducibili alla residenza in Liguria (ma positivi in Liguria): 19





