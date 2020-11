Ritorna la bufala dei rapitori di bambini. Anche questa volta è tutto falso

A intervalli sempre più brevi si ripropone una leggenda metropolitana vecchia di decenni e sempre stata falsa. Negli ultimi 12 mesi la segnalazione sui social è spuntata nei gruppi di Bolzaneto e di Sampierdarena e ora riaffiora sulle bacheche di persone che indicano come scena del tentato rapimento Villa Rossi, a Sestri

In tutti i casi, al di là delle parole sui social, non c’è mai stata alcuna denuncia, nessun fatto segnalato alle forze dell’ordine. Solo il passaparola che per decenni ha girato di bocca in bocca e ora trova terreno fertile sui social. Nemmeno l’ultimo episodio, come gli altri, è mai stato segnalato alle forze dell’ordine. Nel tempo la leggenda metropolitana dei rapitori di bambini (spesso donne, a volte indicate come nomadi) è stata ambientata nei grandi magazzini o nel centro cittadino o al luna park per poi passare, in tempi più recenti ai parcheggi dell’Aquilone e alla Fiumara. Il parco pubblico è un evergreen e torna ciclicamente, qui e là per la città. Non c’è mai stato nulla di vero. E fa specie che certi consiglieri comunali, sempre gli stessi, mettano sempre il like su tutti post di questo genere che escono.

Mi piace: Mi piace Caricamento...