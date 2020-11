Arrestata banda, voleva rapire un imprenditore genovese del catering

A Varazze l’associazione per delinquere aveva base nell’hotel “La Vela”. Sono in corso gli interrogatori presso la Procura della Repubblica. L’operazione è della Squadra Mobile di Savona

Per il momento le accuse sono di detenzione di commercio e di sostanze stupefacenti, detenzione di armi (semiautomatiche), tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, reato di competenza della Dda. Nei prossimi giorni avverrà la convalida dell’arresto.

L’associazione criminosa metteva in atto violenza e intimidazioni nei confronti dei creditori.

L’imprenditore genovese della società di catering era stato, invece, convocato con la scusa di un sopralluogo per un banchetto dell’hotel

Gran parte degli arrestati è residente a Torino.



Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...