Autocarro ribaltato in via Sant’Alberto, a Sestri Ponente

Incidente stradale via Sant’Alberto, all’altezza del cimitero. Un autocarro si è ribaltato. Sul posto sono stati inviati dal 118 un’auto medica e un’ambulanza partita in codice rosso. Sul posto ci pattuglie del 6 Distretto territoriale della Polizia locale in attesa dell’arrivo degli uomini del nucleo infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale.

Il traffico sta subendo rallentamenti.



Articolo in aggiornamento

