Positivo al Covid, fugge dal Galliera. Riacciuffato dalla Polizia di Stato

Scappato verso le 7:30 dall’ospedale di Carignano, è stato ritrovato verso le 11 in Darsena da una delle pattuglie che si erano messe alla sua ricerca. È stato denunciato e riportato in ospedale

La prima preoccupazione degli agenti, che hanno messo in atto tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio (tanti sono gli uomini delle Forze dell’ordine e della Polizia locale che hanno contratto il virus sul lavoro) è stata quella di capire se l’uomo, un cittadino marocchino di 53 anni, avesse avuto contatti con altre persone. Sembra che così non sia stato.

L’evaso dalla corsia non ha opposto resistenza e ha semplicemente dichiarato che stava bene e non aveva più voglia di stare chiuso in ospedale. Per lui anche una multa da 400 euro per non aver rispettato le normative Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...